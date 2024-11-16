Сборная Испании обыграла датчан в Лиге наций

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Дании в матче предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча группы 4 лиги А, прошедшая в Копенгагене, закончилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Микель Оярсабаль (15-я минута) и Айосе Перес (58). У датчан отличился Густав Танг Исаксен (84).
Сборная Испании с 13 очками возглавляет таблицу квартета. Команда Дании (7 очков) идет на второй позиции.
В другом матче группы сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1.