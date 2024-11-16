Сборная Испании обыграла датчан в Лиге наций

Встреча группы 4 лиги А, прошедшая в Копенгагене, закончилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Микель Оярсабаль (15-я минута) и Айосе Перес (58). У датчан отличился Густав Танг Исаксен (84).