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Сборная Испании обыграла датчан в Лиге наций

Испанцы обыграли сборную Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Дании в матче предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча группы 4 лиги А, прошедшая в Копенгагене, закончилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Микель Оярсабаль (15-я минута) и Айосе Перес (58). У датчан отличился Густав Танг Исаксен (84).

Сборная Испании с 13 очками возглавляет таблицу квартета. Команда Дании (7 очков) идет на второй позиции.

В другом матче группы сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1.

Дания
1:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Лига наций А,
15.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Parken Stadium
Главные тренеры
Бриан Ример
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Дания
Густав Исаксен
84′
Испания
Микель Ойярсабаль
(Айосе Перес)
15′
Айосе Перес
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Дания
1
Каспер Шмейхель
2
Йоахим Андерсен
90′
3
Янник Вестергор
18
Александр Ба
21
Мортен Юльманн
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
79′
17
Виктор Кристансен
87′
13
Патрик Доргу
7
Альберт Гренбек
61′
8
Густав Исаксен
90+2′
10
Кристиан Эриксен
79′
11
Андреас Сков Ольсен
15
Кристиан Нергор
33′
61′
14
Миккель Дамсгор
9
Расмус Хейлунн
79′
12
Каспер Дольберг
Испания
1
Давид Райя
2
Педро Порро
5
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
17
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
74′
6
Микель Мерино
80′
20
Педри
10
Дани Ольмо
69′
15
Марк Касадо
16
Алекс Баэна
61′
8
Фабиан Руис
18
Мартин Субименди
69′
7
Альваро Мората
90′
9
Айосе Перес
69′
11
Нико Уильямс
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
4
1
Штанги, перекладины
1
7
Угловые
7
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
Дания
Лига наций: таблица и календарь