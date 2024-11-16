Сборная Португалии по футболу вышла в четвертьфинал Лиги наций

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафаэл Леау (59-я минута), Криштиану Роналду (72, с пенальти, 87), Бруну Фернандеш (80) и Педру Нету (83). У проигравших отличился Доминик Марчук (89).
В другом матче группы сборная Шотландии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии. Сборная Португалии набрала 13 очков, команда Хорватии — 7. Поляки и шотландцы имеют в активе по 4 очка.
В заключительном туре сборная Хорватии примет команду Португалии, польские футболисты дома сыграют с шотландцами. Встречи пройдут 18 ноября.
В четвертьфинал Лиги наций ранее вышли сборные Германии, Италии, Франции и Испании. Жеребьевка пройдет 22 ноября. Первые четвертьфинальные матчи состоятся 20 марта 2025 года, ответные — 23 марта. Финал турнира пройдет 8 июня.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.