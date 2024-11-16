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Сборная Португалии по футболу вышла в четвертьфинал Лиги наций

ТАСС, 16 ноября. Сборная Португалии по футболу со счетом 5:1 дома разгромила команду Польши в матче пятого тура группы 1 элитного дивизиона Лиги наций и вышла в четвертьфинал турнира.

Источник: Getty Images

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафаэл Леау (59-я минута), Криштиану Роналду (72, с пенальти, 87), Бруну Фернандеш (80) и Педру Нету (83). У проигравших отличился Доминик Марчук (89).

В другом матче группы сборная Шотландии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии. Сборная Португалии набрала 13 очков, команда Хорватии — 7. Поляки и шотландцы имеют в активе по 4 очка.

В заключительном туре сборная Хорватии примет команду Португалии, польские футболисты дома сыграют с шотландцами. Встречи пройдут 18 ноября.

В четвертьфинал Лиги наций ранее вышли сборные Германии, Италии, Франции и Испании. Жеребьевка пройдет 22 ноября. Первые четвертьфинальные матчи состоятся 20 марта 2025 года, ответные — 23 марта. Финал турнира пройдет 8 июня.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Португалия
5:1
Первый тайм: 0:0
Польша
Футбол, Лига наций А,
15.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Михал Пробеж
Голы
Португалия
Рафаэл Леау
(Нуну Мендеш)
59′
Криштиану Роналду
72′
Бруну Фернандеш
(Витор Феррейра Витинья)
80′
Педру Нету
(Криштиану Роналду)
83′
Криштиану Роналду
(Витор Феррейра Витинья)
87′
Польша
80381
(Якуб Кивер)
88′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
4
Антониу Силва
5
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25′
13
Ренату Вейга
7
Криштиану Роналду
45+2′
19
Нуну Мендеш
88′
14
Нуну Тавареш
90+1′
10
Бернарду Силва
76′
6
Самуэль Кошта
15
Жоау Невеш
25′
46′
23
Витор Феррейра Витинья
17
Рафаэл Леау
83′
9
Франсишку Тринкан
18
Педру Нету
83′
11
Жоау Феликс
Польша
12
Марцин Булка
56′
2
Камиль Пентковски
14
Якуб Кивер
3
Тарас Романчук
10
Петр Зелиньски
21
Никола Залевски
5
Ян Беднарек
46′
4
Себастьян Валюкевич
18
Бартош Берешиньски
32′
13
Якуб Каминьски
7
Кацпер Урбаньски
72′
16
Адам Букса
9
Матеуш Богуш
46′
19
Доминик Марчук
23
Кшиштоф Пентек
80′
17
Антони Козубал
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
12
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Португалия
Польша
Лига наций: таблица и календарь