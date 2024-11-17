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Тренер сборной Украины высказался о ничьей в матче с Грузией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча 5-го тура Лиги наций с Грузией (1:1).

«Я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжёлом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией», — приводит слова Реброва Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Грузия (7) занимает второе место.

Грузия
1:1
Первый тайм: 0:1
Украина
Футбол, Лига наций B,
16.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Adjarabet Arena
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Сергей Ребров
Голы
Грузия
Жорж Микаутадзе
76′
Украина
Соломон Кверквелия
7′
Составы команд
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
4
Гурам Кашия
14
Лука Лочошвили
31′
6
Георгий Кочорашвили
7
Хвича Кварацхелия
5
Соломон Кверквелия
67′
13
Георгий Гочолеишвили
70′
10
Георгий Чакветадзе
46′
9
Зурико Давиташвили
17
Отар Китеишвили
86′
20
Анзор Меквабишвили
8
Буду Зивзивадзе
67′
21
Георгий Цитаишвили
19
Леван Шенгелия
67′
22
Жорж Микаутадзе
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
13
Илья Забарный
16
Виталий Миколенко
83′
22
Николай Матвиенко
7
Михаил Мудрик
84′
6
Владимир Бражко
80′
21
Иван Калюжный
8
Георгий Судаков
86′
14
Александр Назаренко
10
Николай Шапаренко
52′
64′
15
Дмитрий Крыськив
11
Артем Довбик
80′
9
Роман Яремчук
20
Александр Зубков
3′
64′
19
Алексей Гуцуляк
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
8
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грузия
Украина
Лига наций: таблица и календарь