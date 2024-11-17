Тренер сборной Украины высказался о ничьей в матче с Грузией в Лиге наций

«Я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжёлом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией», — приводит слова Реброва Украинская ассоциация футбола.