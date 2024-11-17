Холанн приговорил Казахстан. Команда Черчесова так и не смогла забить в Лиге наций, установив антирекорд

Выход Исламхана и Паруза — еще один маркер того, что Станислав Саламович прежде всего думал об атаке. Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть Норвегии на выезде. Почему бы не постараться забить? Тем более что в графе «Голы» у Казахстана в Лиге наций по-прежнему значился ноль.