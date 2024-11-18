Франция вырвала у Италии первое место, Англия мощно вернулась в элиту, гол Сперцяна помог Армении попасть в стыки

Главное было выиграть самим, так как ничья не устраивала никого. Но именно она была зафиксирована по итогам первого тайма, а второй начался с атак гостей. И если с ударом Раноса справился вратарь, то розыгрыш углового завершился подачей Селарайана на голову Сперцяну. Вскоре пришла еще одна радостная для армян весь — досрочно выигравшие группу македонцы открыли счет. Причем это в какой-то степени окрылило и Латвию. Но на красивый гол Ульдрикиса пяткой оперативно ответил Миранян, успевший на добивание после попадания Селарайана в перекладину. Армения спаслась от провала и весной поборется за повышение в классе. Уже с новым тренером, которого обещают назначить до мартовских игр.