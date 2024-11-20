Швеция разгромила Азербайджан, забив 6 безответных голов. Покер на счету Дьекереша

Швеция с 16 очками заняла первое место в группе С1 и получила повышение в классе. Словакия с 13 очками заняла второе место и получила право сыграть матч за повышение. Эстония — 3-е место (4 очка) и сохранение прописки в дивизионе. Азербайджан с 1 очком и 4-м местом поборется за сохранение прописки.