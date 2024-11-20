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Швеция разгромила Азербайджан, забив 6 безответных голов. Покер на счету Дьекереша

Сегодня состоялся 6-й тур группового этапа Лиги наций в группе С1.

Источник: Reuters

Сборная Швеции разгромила команду Азербайджана — 6:0.

Покер оформил Виктор Дьекереш, отличившись на 26-й, 37-й, 58-й и 70-й минутах матча. Также дубль оформил Деян Кулушевски — 10-я и 57-я минуты.

В параллельной игре Словакия обыграла Эстонию со счетом 1:0. Отличился Давид Стрелец — 72-я минута.

Швеция с 16 очками заняла первое место в группе С1 и получила повышение в классе. Словакия с 13 очками заняла второе место и получила право сыграть матч за повышение. Эстония — 3-е место (4 очка) и сохранение прописки в дивизионе. Азербайджан с 1 очком и 4-м местом поборется за сохранение прописки.

Швеция
6:0
Первый тайм: 3:0
Азербайджан
Футбол, Лига наций C, Группа 1
19.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Strawberry Arena
Главные тренеры
Йон Даль Томассон
Фернанду Сантуш
Голы
Швеция
Деян Кулушевски
10′
Виктор Дьекереш
(Деян Кулушевски)
26′
Виктор Дьекереш
(Себастиан Нанаси)
37′
Деян Кулушевски
57′
Виктор Дьекереш
58′
Виктор Дьекереш
70′
Нереализованные пенальти
Швеция
Александр Исак
45+2′
Составы команд
Швеция
12
Виктор Йоханссон
15
Карл Старфельт
13
Кен Сема
14
Антон Салетрос
21
Деян Кулушевски
9
Александр Исак
5
Габриэль Гудмундссон
60′
90′
20
Нильс Зеттерстрем
16
Йеспер Чельстрем
66′
7
Лукас Бергвалль
18
Ясин Айяри
53′
2
Эмиль Хольм
22
Себастиан Нанаси
66′
10
Эмиль Форсберг
17
Виктор Дьекереш
90′
19
Исак Лидберг
Азербайджан
23
Рза Джафаров
4
Бахлул Мустафазаде
73′
5
Антон Кривоцюк
23′
7
Джошгун Диниев
57′
17
Турал Байрамов
88′
10
Махир Эмрели
2
Амин Сейдиев
54′
56′
21
Аббас Гусейнов
15
Бадави Гусейнов
46′
14
Гисмат Алиев
9
Нариман Ахунзаде
46′
18
Джейхун Нуриев
20
Алексей Исаев
63′
22
Муса Гурбанлы
6
Озан Кокчу
46′
11
Рамиль Шейдаев
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
34
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
1
10
Фолы
16
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Рачковски
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Швеция
Азербайджан
Словакия
Эстония
Лига наций: таблица и календарь