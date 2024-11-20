Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Германии упустила победу над венграми в последнем туре Лиги наций

Сборная Германии сыграла вничью с венграми в шестом туре Лиги наций.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Венгрии в матче последнего, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча группы 3 лиги А прошла в Будапеште и завершилась со счетом 1:1. У немцев отличился Феликс Нмеча (76-я минута), в составе хозяев гол забил Доминик Собослаи (90+9, с пенальти).

В другом матче дня сборная Боснии и Герцеговины дома сыграла вничью с командой Нидерландов (1:1).

Немцы выиграли группу, набрав 14 очков. Второе место заняла сборная Нидерландов (9 очков). Обе команды сыграют в плей-офф Лиги наций. Венгры (6) расположились на третьей строчке и сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе, сборная Боснии и Герцеговины (2) заняла последнее место и опустилась в лигу В.

Венгрия
1:1
Первый тайм: 0:0
Германия
Футбол, Лига наций А,
19.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Юлиан Нагельсманн
Голы
Венгрия
Доминик Собослаи
90+9′
Германия
Феликс Нмеча
76′
Составы команд
Венгрия
1
Денеш Дибус
4
Мартон Дардаи
5
Аттила Фиола
6
Вилли Орбан
10
Доминик Собослаи
13
Ондраш Шафер
90+4′
7
Лоик Него
65′
11
Даниэль Гера
87′
18
Жолт Надь
82′
9
Саболч Шен
14
Тамаш Никичер
65′
17
Михай Ката
19
Барнабаш Варга
89′
15
Жомбор Грубер
20
Роланд Шоллои
82′
23
Кевин Чобот
Германия
1
Александр Нюбель
3
Робин Кох
15
Нико Шлоттербек
58′
23
Беньямин Хенрикс
8
Роберт Андрих
90+4′
13
Феликс Нмеча
6
Йозуа Киммих
46′
21
Робин Гозенс
14
Юлиан Брандт
60′
10
Джамал Мусиала
19
Лерой Сане
80′
9
Тим Кляйндинст
20
Серж Гнабри
60′
17
Флориан Вирц
72′
11
Крис Фюрих
60′
7
Кай Хаверц
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
17
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Дуе Струкан
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Германия
Венгрия
Лига наций: таблица и календарь