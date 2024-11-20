Сборная Германии упустила победу над венграми в последнем туре Лиги наций

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Венгрии в матче последнего, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча группы 3 лиги А прошла в Будапеште и завершилась со счетом 1:1. У немцев отличился Феликс Нмеча (76-я минута), в составе хозяев гол забил Доминик Собослаи (90+9, с пенальти).
В другом матче дня сборная Боснии и Герцеговины дома сыграла вничью с командой Нидерландов (1:1).
Немцы выиграли группу, набрав 14 очков. Второе место заняла сборная Нидерландов (9 очков). Обе команды сыграют в плей-офф Лиги наций. Венгры (6) расположились на третьей строчке и сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе, сборная Боснии и Герцеговины (2) заняла последнее место и опустилась в лигу В.