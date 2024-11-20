Сборная Германии упустила победу над венграми в последнем туре Лиги наций

Немцы выиграли группу, набрав 14 очков. Второе место заняла сборная Нидерландов (9 очков). Обе команды сыграют в плей-офф Лиги наций. Венгры (6) расположились на третьей строчке и сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе, сборная Боснии и Герцеговины (2) заняла последнее место и опустилась в лигу В.