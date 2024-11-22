Украина против Тедеско, а Сперцян сыграет с Хвичей. Результаты жеребьевки Лиги наций

Шлейф мундиаля тянется и за другой парой — Хорватии и Франции. Правда, эти двое встречались не в пример чаще испанцев и голландцев — после финала чемпионата мира в России (4:2) между ними прошло уже четыре матча, все в рамках Лиги наций. Кстати, хорваты в этой серии победили лишь однажды — 1:0 в 2022 году. С тех пор сборные не выходили на поле друг против друга.