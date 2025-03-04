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Бабич вошел в состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций

Бабич и три игрока «Зенита» вошли в сборную Сербии на стыковые матчи Лиги наций.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, а также футболисты петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, Огнен Мимович и Саша Зделар вошли в расширенный состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций УЕФА против команды Австрии, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФCC) в соцсети X.

Встречи за право выступить в элитном дивизионе A в следующем сезоне пройдут 20 марта в Вене и 23 марта в Белграде.

Всего главный тренер сборной Драган Стойкович включил в расширенный состав команды 25 футболистов, при этом защитник ЦСКА Милан Гайич в заявку не вошел.

Также не были вызваны в состав сборной сербские футболисты саудовского «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. В состав команды среди прочих вошли игроки «Милана» Страхиня Павлович и Лука Йович, а также форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович.

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