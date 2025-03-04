Бабич вошел в состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций

Также не были вызваны в состав сборной сербские футболисты саудовского «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. В состав команды среди прочих вошли игроки «Милана» Страхиня Павлович и Лука Йович, а также форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович.