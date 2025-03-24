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Бельгия разгромила Украину и сохранила прописку в элите Лиги наций

Футболисты сборной Бельгии нанесли крупное поражение национальной команде Украины в ответном стыковом матче Лиги наций. Встреча в Генке завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Руди Гарсии.

Источник: Getty Images

В составе хозяев поля дубль оформил Ромелу Лукаку (75-я и 86-я минуты), еще один мяч забил Максим Де Кейпер (70-я).

Первая игра, прошедшая 20 марта в Мурсии, закончилась победой украинцев со счетом 3:1. Таким образом, бельгийцам удалось победить в противостоянии и сохранить место в Лиге А. Украинцы продолжат выступление в Лиге В.

На групповой стадии Бельгия играла в Группе 2 Лиги А вместе с Францией, Италией и Израилем, заняв в таблице 3-е место. Украина заслужила право претендовать на повышение в классе благодаря 2-му месту в Группе 1 Лиги В, где также играли Чехия, Грузия и Албания.