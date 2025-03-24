Бельгия разгромила Украину и сохранила прописку в элите Лиги наций

На групповой стадии Бельгия играла в Группе 2 Лиги А вместе с Францией, Италией и Израилем, заняв в таблице 3-е место. Украина заслужила право претендовать на повышение в классе благодаря 2-му месту в Группе 1 Лиги В, где также играли Чехия, Грузия и Албания.