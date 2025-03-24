Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги наций

Право сыграть в лиге A завоевала сборная Турции, обыгравшая на выезде венгров со счетом 3:0 (первый матч — 3:1). Также в элитный дивизион вышли сербы, выигравшие дома у австрийцев со счетом 2:0 (первый матч — 1:1), бельгийцы, победившие по итогам двух игр украинцев (1:3, 3:0) и греки, которые были сильнее шотландцев (0:1, 3:0). В лиге B в следующем розыгрыше сыграют также команда Ирландии, победившая в стыковых играх болгар (2:1, 2:1), словенцы, переигравшие словаков (0:0, 1:0), а также сборная Косова, одержавшая две победы над исландцами (2:1, 3:1).