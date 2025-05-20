Роналду вызвали в сборную Португалии на финальные матчи Лиги наций

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес включил 40-летнего Криштиану Роналду в состав национальной команды на финальную часть Лиги наций УЕФА, которая пройдет в июне.
Сборная Португалии сыграет против команды Германии в полуфинале Лиги наций 4 июня. Во втором полуфинале сойдутся национальные команды Франции и Испании. Действующим победителем турнира является сборная Испании.
Роналду — лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Ему принадлежат мировые рекорды по количеству матчей (219) и забитых мячей (136) за сборную. Вместе с национальной командой Роналду становился чемпионом Европы (2016), а также победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.