Роналду вызвали в сборную Португалии на финальные матчи Лиги наций

Роналду — лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Ему принадлежат мировые рекорды по количеству матчей (219) и забитых мячей (136) за сборную. Вместе с национальной командой Роналду становился чемпионом Европы (2016), а также победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.