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Роналду вызвали в сборную Португалии на финальные матчи Лиги наций

Роналду в 40 лет вызвали в сборную Португалии на финальные матчи Лиги наций.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес включил 40-летнего Криштиану Роналду в состав национальной команды на финальную часть Лиги наций УЕФА, которая пройдет в июне.

Сборная Португалии сыграет против команды Германии в полуфинале Лиги наций 4 июня. Во втором полуфинале сойдутся национальные команды Франции и Испании. Действующим победителем турнира является сборная Испании.

Роналду — лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Ему принадлежат мировые рекорды по количеству матчей (219) и забитых мячей (136) за сборную. Вместе с национальной командой Роналду становился чемпионом Европы (2016), а также победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.