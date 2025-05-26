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Сборная Испании огласила заявку на решающие матчи Лиги наций

Национальная команда Испании опубликовала заявку на решающие матчи Лиги наций УЕФА.

Источник: Getty Images

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте вызвал 26 игроков из 15 разных клубов.

Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Дин Хёйсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Мартин Субименди, Гави, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Иско, Фермин Лопес.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Самуэль Агехова.

В ½ финала Лиги наций сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдёт 5 июня. Победитель пары сыграет в финале с Германией или с Португалией 8 июня.