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Сборные Испании и Португалии сыграют в финале футбольной Лиги наций

В матче за третье место примут участие команды Франции и Германии.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 5:4 обыграла команду Франции и вышла в финал футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Штутгарте.

В составе победителей голы забили Нико Уильямс (22-я минута), Микель Мерино (25), Ламин Ямаль (54, с пенальти, 67) и Педри (55). У французов отличились Килиан Мбаппе (59, с пенальти), Райан Шерки (79), Рандаль Коло Муани (90+4), на 84-й минуте защитник испанцев Дани Вивиан отправил мяч в собственные ворота.

В финале сборная Испании встретится с командой Португалии, которая ранее со счетом 2:1 в полуфинале переиграла немцев. Финал и матч за третье место состоятся 8 июня в Мюнхене и Штутгарте соответственно.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).

Испания
5:4
Первый тайм: 2:0
Франция
Футбол, Лига наций А, 1/2 финала
5.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Дидье Дешам
Голы
Испания
Нико Уильямс
(Микель Ойярсабаль)
22′
Микель Мерино
(Микель Ойярсабаль)
25′
Ламин Ямаль
54′
Педри
(Нико Уильямс)
55′
Ламин Ямаль
(Педро Порро)
67′
Франция
Килиан Мбаппе
59′
Райан Шерки
(Килиан Мбаппе)
79′
Даниэль Вивиан
84′
Рандаль Коло Муани
(Райан Шерки)
90+3′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
2
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
19
Ламин Ямаль
33′
12
Дин Хейсен
6
Микель Мерино
90′
9
Гави
90+6′
20
Педри
64′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
77′
5
Даниэль Вивиан
11
Нико Уильямс
64′
10
Дани Ольмо
3
Робен Ле Норман
77′
26
Самуэль Агехова
Франция
16
Майк Меньян
22
Тео Эрнандез
82′
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
13
Ману Коне
90+7′
14
Адриен Рабьо
51′
19
Пьер Калюлю
63′
17
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
76′
12
Рандаль Коло Муани
90+4′
24
Дезире Дуэ
63′
25
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
63′
20
Брэдли Барколя
5
Клеман Лангле
72′
21
Люка Эрнандез
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
24
8
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
17
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти