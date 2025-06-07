Роналду — об игре с Испанией в финале Лиги наций: нас ждёт матч с потрясающей сборной

«Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждёт матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала. Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас всё получится», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.