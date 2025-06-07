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Мбаппе: сборной Франции приходится всё строить заново, в этом и есть главный вызов

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о нынешнем составе национальной команды после поражения в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (4:5).

Источник: Чемпионат.com

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о нынешнем составе национальной команды после поражения в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (4:5).

"Когда в полуфинале пропускаешь пять голов, шансы на победу сильно уменьшаются. Чемпионат мира выигрывается только с большой уверенностью. Мы стараемся развивать эту уверенность в атаке, но, конечно, нужно быть очень надёжными и в обороне.

Это новая команда, у многих игроков ещё даже нет 30 матчей за сборную. Нам приходится всё строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счёт репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого", — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.