Мбаппе: сборной Франции приходится всё строить заново, в этом и есть главный вызов

Это новая команда, у многих игроков ещё даже нет 30 матчей за сборную. Нам приходится всё строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счёт репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого", — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.