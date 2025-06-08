Германия — Франция: стартовые составы команд на матч за третье место Лиги наций УЕФА

Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Кружляк из Словакии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.
Стартовые составы команд.
Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.
Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.
На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5. «Трёхцветные» становились победителями Лиги наций в 2021 году.
Последний раз сборные Германии и Франции встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре бундестим победила со счётом 2:0.