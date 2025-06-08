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Германия — Франция: стартовые составы команд на матч за третье место Лиги наций УЕФА

Сегодня, 8 июня, состоится матч за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Германии и Франции.

Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Кружляк из Словакии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

Стартовые составы команд.

Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.

Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5. «Трёхцветные» становились победителями Лиги наций в 2021 году.

Последний раз сборные Германии и Франции встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре бундестим победила со счётом 2:0.