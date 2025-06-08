Сборная Франции по футболу стала бронзовым призером Лиги наций

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 2:0 в матче за третье место Лиги наций. Встреча прошла в Штутгарте.
Счет на 45-й минуте открыл капитан французской команды Килиан Мбаппе. Для нападающего испанского «Реала» этот гол стал 50-м в составе сборной Франции. Он стал третьим футболистом, достигшим данной отметки, больше него забили Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51). Также у французов отличился Майкл Олисе (84-я минута).
Сборная Франции во второй раз попала в четверку сильнейших в Лиге наций. В 2021 году команда стала победителем турнира, обыграв в финале испанцев (2:1). Сборная Германии дошла до полуфинала Лиги наций впервые.
Финальный матч состоится позднее в воскресенье в Мюнхене. Сильнейшего выявят действующий победитель Лиги наций сборная Испании и обладатель трофея первого розыгрыша турнира (2019) команда Португалии.
Юлиан Нагельсманн
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
45′
Майкл Олисе
(Килиан Мбаппе)
84′
1
Марк-Андре тер Штеген
6
Йозуа Киммих
17
Флориан Вирц
9
Никлас Фюллкруг
4
Джонатан Та
61′
3
Робин Кох
22
Давид Раум
29′
65′
18
Максимилиан Миттельштедт
11
Ник Вольтемаде
46′
13
Дениз Ундав
14
Карим Адейеми
35′
78′
20
Серж Гнабри
5
Паскаль Грос
73′
15
Тило Керер
8
Леон Горецка
65′
26
Том Бишоф
16
Майк Меньян
17
Мало Гюсто
3
Люка Динь
12′
10
Килиан Мбаппе
4
Лоик Баде
21
Люка Эрнандез
61′
14
Адриен Рабьо
12
Рандаль Коло Муани
68′
13
Ману Коне
9
Маркус Тюрам
90′
6
Маттео Гендузи
25
Райан Шерки
68′
24
Дезире Дуэ
8
Орельен Тшуамени
68′
11
Майкл Олисе
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
7
4
Офсайды
1
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти