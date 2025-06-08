Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига наций
завершен
Германия
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.78
П2
2.01
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Албания
0
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
0
:
Нидерланды
2
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
09.06
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.34
П2
2.15

Сборная Франции по футболу стала бронзовым призером Лиги наций

В матче за третье место французы обыграли команду Германии.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 2:0 в матче за третье место Лиги наций. Встреча прошла в Штутгарте.

Счет на 45-й минуте открыл капитан французской команды Килиан Мбаппе. Для нападающего испанского «Реала» этот гол стал 50-м в составе сборной Франции. Он стал третьим футболистом, достигшим данной отметки, больше него забили Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51). Также у французов отличился Майкл Олисе (84-я минута).

Сборная Франции во второй раз попала в четверку сильнейших в Лиге наций. В 2021 году команда стала победителем турнира, обыграв в финале испанцев (2:1). Сборная Германии дошла до полуфинала Лиги наций впервые.

Финальный матч состоится позднее в воскресенье в Мюнхене. Сильнейшего выявят действующий победитель Лиги наций сборная Испании и обладатель трофея первого розыгрыша турнира (2019) команда Португалии.

Германия
0:2
Первый тайм: 0:1
Франция
Футбол, Лига наций А, Матч за 3-е место
8.06.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
45′
Майкл Олисе
(Килиан Мбаппе)
84′
Составы команд
Германия
1
Марк-Андре тер Штеген
6
Йозуа Киммих
17
Флориан Вирц
9
Никлас Фюллкруг
4
Джонатан Та
61′
3
Робин Кох
22
Давид Раум
29′
65′
18
Максимилиан Миттельштедт
11
Ник Вольтемаде
46′
13
Дениз Ундав
14
Карим Адейеми
35′
78′
20
Серж Гнабри
5
Паскаль Грос
73′
15
Тило Керер
8
Леон Горецка
65′
26
Том Бишоф
Франция
16
Майк Меньян
17
Мало Гюсто
3
Люка Динь
12′
10
Килиан Мбаппе
4
Лоик Баде
21
Люка Эрнандез
61′
14
Адриен Рабьо
12
Рандаль Коло Муани
68′
13
Ману Коне
9
Маркус Тюрам
90′
6
Маттео Гендузи
25
Райан Шерки
68′
24
Дезире Дуэ
8
Орельен Тшуамени
68′
11
Майкл Олисе
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
7
4
Офсайды
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти