Сборная Франции по футболу стала бронзовым призером Лиги наций

Счет на 45-й минуте открыл капитан французской команды Килиан Мбаппе. Для нападающего испанского «Реала» этот гол стал 50-м в составе сборной Франции. Он стал третьим футболистом, достигшим данной отметки, больше него забили Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51). Также у французов отличился Майкл Олисе (84-я минута).