Лига наций-2026/27 пройдет без России. УЕФА утвердил процедуру жеребьевки

При жеребьевке будут учтены несколько условий, касающихся запрета встреч одной команды с другой, климата и расстояний перелетов. Например, в одной группе не могут оказаться Босния и Косово. В дивизионе С в одну группу попадут максимум две сборные из «северных» стран — Эстонии, Фарер, Финляндии, Исландии и Латвии.