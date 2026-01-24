Ричмонд
Лига наций-2026/27 пройдет без России. УЕФА утвердил процедуру жеребьевки

Как стало известно «СЭ», комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соревнованиям национальных команд утвердил процедуры жеребьевки Лиги наций-2026/27 и составления календаря.

Источник: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА. В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.

Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам.

Дивизион А

  • Корзина 1. Португалия, Испания, Франция, Германия
  • Корзина 2. Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
  • Корзина 3. Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
  • Корзина 4. Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион В

  • Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 2. Швейцария, Босния, Австрия, Украина
  • Корзина 3. Словения. Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион С

  • Корзина 1. Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
  • Корзина 2. Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
  • Корзина 3. Белоруссия, Фареры, Кипр, Эстония
  • Корзина 4. Латвия или Гибралтар*, Люксембург или Мальта*, Молдавия*, Сан-Марино*

* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.

Дивизион D

  • Корзина 1. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия*, Мальта или Люксембург*
  • Корзина 2. Лихтенштейн, Андорра

* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.

При жеребьевке будут учтены несколько условий, касающихся запрета встреч одной команды с другой, климата и расстояний перелетов. Например, в одной группе не могут оказаться Босния и Косово. В дивизионе С в одну группу попадут максимум две сборные из «северных» стран — Эстонии, Фарер, Финляндии, Исландии и Латвии.

По решению исполкома УЕФА до соответствующего уведомления Белоруссия и Украина будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.

Для игр Лиги наций выделены следующие игровые слоты:

  • 1-й тур. 24—26 сентября
  • 2-й тур. 27—29 сентября
  • 3-й тур. 30 сентября — 3 октября
  • 4-й тур. 4—6 октября
  • 5-й тур. 12—14 ноября
  • 6-й тур. 15—17 ноября

Календарь матчей будет направлен ассоциациям 13 февраля, после чего его опубликуют для СМИ и болельщиков.

Автор: Александр Бобров