Лига наций-2026/27 пройдет без России. УЕФА утвердил процедуру жеребьевки

В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА. В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.
Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам.
Дивизион А
- Корзина 1. Португалия, Испания, Франция, Германия
- Корзина 2. Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
- Корзина 3. Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
- Корзина 4. Уэльс, Чехия, Греция, Турция
Дивизион В
- Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 2. Швейцария, Босния, Австрия, Украина
- Корзина 3. Словения. Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Дивизион С
- Корзина 1. Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
- Корзина 2. Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
- Корзина 3. Белоруссия, Фареры, Кипр, Эстония
- Корзина 4. Латвия или Гибралтар*, Люксембург или Мальта*, Молдавия*, Сан-Марино*
* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.
Дивизион D
- Корзина 1. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия*, Мальта или Люксембург*
- Корзина 2. Лихтенштейн, Андорра
* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.
При жеребьевке будут учтены несколько условий, касающихся запрета встреч одной команды с другой, климата и расстояний перелетов. Например, в одной группе не могут оказаться Босния и Косово. В дивизионе С в одну группу попадут максимум две сборные из «северных» стран — Эстонии, Фарер, Финляндии, Исландии и Латвии.
По решению исполкома УЕФА до соответствующего уведомления Белоруссия и Украина будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.
Для игр Лиги наций выделены следующие игровые слоты:
- 1-й тур.
24—26 сентября
- 2-й тур.
27—29 сентября
- 3-й тур. 30 сентября — 3 октября
- 4-й тур.
4—6 октября
- 5-й тур.
12—14 ноября
- 6-й тур.
15—17 ноября
Календарь матчей будет направлен ассоциациям 13 февраля, после чего его опубликуют для СМИ и болельщиков.
Автор: Александр Бобров