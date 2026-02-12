Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций

По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Брюсселе, команды попали в группу 1.
Результаты жеребьевки остальных групп лиг С и D
Лига С
- группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар;
- группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия;
- группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта;
Лига D
- Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра;
- группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.
Сборная России не примет участия в турнире. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.