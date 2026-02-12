Стал известен состав групп футбольной Лиги наций сезона-2026/27

По итогам жеребьевки определился следующий состав команд лиги C: группа 1 — сборные Албании, Финляндии, Белоруссии, Сан-Марино; группа 2 — сборные Черногории, Армении, Кипра, а также сборная Гибралтара или Латвии; группа 3 — сборные Казахстана, Словакии, Фарерских островов и Молдавии; группа 4 — сборные Исландии, Болгарии, Эстонии, а также сборная Мальты или Люксембурга. В лиге D в группе 1 выступит сборная Андорры, другие соперники определятся по итогам стыковых матчей между командами лиг C и D. В группе 2 сыграют сборные Литвы, Азербайджана и Лихтенштейна.