Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.80
П2
2.12
Футбол. Франция
13.02
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.46
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Германия
13.02
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
13.02
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
13.02
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
13.02
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23

Стал известен состав групп футбольной Лиги наций сезона-2026/27

В группе 1 лиги А сыграют сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции.

Источник: UEFA

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Определились группы футбольной Лиги наций сезона-2026/27. Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

В группе 1 лиги А сыграют сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции; в группе 2 — команды Германии, Нидерландов, Сербии и Греции; в группе 3 — сборные Испании, Хорватии, Англии и Чехии; в группе 4 — команды Португалии, Дании, Норвегии и Уэльса. Состав команд лиги B: группа 1 — сборные Шотландии, Швейцарии, Словении, Северной Македонии; группа 2 — сборные Венгрии, Украины, Грузии, Северной Ирландии; группа 3 — сборные Израиля, Австрии, Ирландии, Косова; группа 4 — сборные Польши, Боснии и Герцеговины, Румынии, Швеции.

По итогам жеребьевки определился следующий состав команд лиги C: группа 1 — сборные Албании, Финляндии, Белоруссии, Сан-Марино; группа 2 — сборные Черногории, Армении, Кипра, а также сборная Гибралтара или Латвии; группа 3 — сборные Казахстана, Словакии, Фарерских островов и Молдавии; группа 4 — сборные Исландии, Болгарии, Эстонии, а также сборная Мальты или Люксембурга. В лиге D в группе 1 выступит сборная Андорры, другие соперники определятся по итогам стыковых матчей между командами лиг C и D. В группе 2 сыграют сборные Литвы, Азербайджана и Лихтенштейна.

В сезоне-2024/25 победителем Лиги наций стала сборная Португалии. Соревнования проводятся с 2018 года. Сборная России не принимает участия в Лиге наций из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.