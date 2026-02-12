Стал известен состав групп футбольной Лиги наций сезона-2026/27

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Определились группы футбольной Лиги наций сезона-2026/27. Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне.
В группе 1 лиги А сыграют сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции; в группе 2 — команды Германии, Нидерландов, Сербии и Греции; в группе 3 — сборные Испании, Хорватии, Англии и Чехии; в группе 4 — команды Португалии, Дании, Норвегии и Уэльса. Состав команд лиги B: группа 1 — сборные Шотландии, Швейцарии, Словении, Северной Македонии; группа 2 — сборные Венгрии, Украины, Грузии, Северной Ирландии; группа 3 — сборные Израиля, Австрии, Ирландии, Косова; группа 4 — сборные Польши, Боснии и Герцеговины, Румынии, Швеции.
По итогам жеребьевки определился следующий состав команд лиги C: группа 1 — сборные Албании, Финляндии, Белоруссии, Сан-Марино; группа 2 — сборные Черногории, Армении, Кипра, а также сборная Гибралтара или Латвии; группа 3 — сборные Казахстана, Словакии, Фарерских островов и Молдавии; группа 4 — сборные Исландии, Болгарии, Эстонии, а также сборная Мальты или Люксембурга. В лиге D в группе 1 выступит сборная Андорры, другие соперники определятся по итогам стыковых матчей между командами лиг C и D. В группе 2 сыграют сборные Литвы, Азербайджана и Лихтенштейна.
В сезоне-2024/25 победителем Лиги наций стала сборная Португалии. Соревнования проводятся с 2018 года. Сборная России не принимает участия в Лиге наций из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.