МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Латвии обыграла команду Гибралтара в ответном стыковом матче за место в дивизионе C футбольной Лиги наций.
Встреча в Риге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Антоний Черномордый (90+3). В первом матче латвийцы также обыграли команду Гибралтара (1:0).
Сборная Латвии сыграет во второй группе дивизиона C Лиги наций против команд Черногории, Армении и Кипра. Гибралтарцы в первой группе дивизиона D встретятся со сборными Мальты и Андорры.
В другом матче люксембуржцы дома разгромили команду Мальты со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (5:0) сохранили место в дивизионе C, где в четвертой группе сыграют со сборными Исландии, Болгарии и Эстонии.