Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем будет на нейтральной территории

Изначально встреча должна была пройти 4 октября на стадионе «Авива» в ирландском Дублине. Как отмечает The Guardian, решение о переносе места проведения матча было принято после призывов к бойкоту со стороны игроков, болельщиков и местных знаменитостей. Ожидается, что запланированная на 27 сентября домашняя игра сборной Израиля с ирландцами также пройдет на нейтральном поле.