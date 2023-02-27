«Краснодар» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Из всех команд в ¼ финала Кубка России ЦСКА впечатлил больше всех. Армейцы набрали отличную форму на сборах: с «Краснодаром» (3:0) они буквально летали по полю, провели много скоростных атак, хорошо вступали в отбор у чужой штрафной. Команда Федотова, несмотря на сложные погодные условия, показала комбинационный футбол, и только чудо спасло «быков» от более крупного разгрома. Красно-синие могли забить 4−5 голов еще до перерыва. Работали и стандарты, после угловых отличились Мойзес и Чалов. Над реализацией игроки ЦСКА еще поработают, Карраскаль сделает выводы после второго незабитого пенальти подряд. В остальном же у армейцев все в порядке, можно не переживать из-за отсутствия новичков.

Новый тренер «Краснодара» Ивич еще только осваивается в российском футболе, и ему есть о чем задуматься. В феврале он уже потерпел два крупных поражения от «Спартака» (пусть и на сборах) и ЦСКА. Проблемы есть во всех линиях. Центр обороны Кайо — Алонсо еще не сыгран, полузащита с Кади и Сперцяном не в форме. Новичок Мозес пока показывает только старательность в нападении, но этого мало. Вратарь Сафонов много выручал, но он же чуть и не привез гол в свои ворота после небрежной передачи. «Краснодар» полностью провалил первый тайм, создав всего один момент впереди. Во втором же гости смотрелись чуть лучше и при везении могли даже сделать разницу в счете более приличной.

На что ставить

ЦСКА показал себя как более сыгранная команда в первом матче, так что и в ответной встрече игровое преимущество должно быть на стороне армейцев. Если, конечно, Федотов оставит тот же стартовый состав. Армейцы ждут возвращения в строй Дивеева, в остальном же у них играли все лучшие. Заболотный показал себя как хороший игрок замены: вышел — и забил. У «Краснодара» в первом матче вне старта были Ахметов, Баньяц, Черников, Олусегун — и тот же нигериец своей активностью в конце встречи показал, что достоин получать больше игрового времени. Но Ивичу еще только предстоит сделать из них команду.

Андрей Санталов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+