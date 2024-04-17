«Динамо» сыграет со «Спартаком» в «пути регионов» Кубка России по футболу

Ранее красно-белые по сумме двух матчей уступили петербургскому «Зениту» в полуфинале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» (1:2, 0:0). «Динамо» в первом этапе полуфинала «пути регионов» переиграло «Оренбург» (4:2).

В другом матче второго этапа полуфинала «пути регионов» «Ростов» примет калининградскую «Балтику». «Ростов» в первом этапе обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1), «Балтика» по сумме двух матчей уступила в полуфинале «пути РПЛ» ЦСКА (0:1, 0:2). Матчи второго этапа пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Также стало известно, что первый матч финала «пути РПЛ» между ЦСКА и «Зенитом» пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве. Игра также пройдет в период с 30 апреля по 2 мая, дата ответного матча, который пройдет в Санкт-Петербурге, станет известна позднее.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.