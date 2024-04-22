Cуперфинал Кубка России планируют провести в «Лужниках», сообщил источник | Источник: © РИА Новости

«РФС готовится к проведению суперфинала Кубка России в “Лужниках”. Другие варианты не рассматривались. Скоро состоится исполком, на нем будет согласовано решение о проведении матча именно там», — сказал собеседник агентства.

Ближайшее заседание исполкома РФС пройдет 26 апреля, в повестку включен вопрос утверждения места проведения суперфинала Кубка России сезона-2023/24.

«1 июня по всей стране пройдет Всероссийский день футбола. Центральный праздник состоится в “Лужниках” — он станет “мостиком” к суперфиналу Кубка России», — отметил источник.

В финале пути РПЛ Кубка России встретятся действующий обладатель трофея ЦСКА и чемпион России пяти последних сезонов «Зенит». Игры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 2 и 15 мая соответственно. Во втором этапе ½ финала пути регионов Кубка России пройдут матчи «Динамо» — «Спартак» (1 мая) и «Балтика» — «Ростов» (2 мая). Победители этих пар в период с 14 по 16 мая встретятся в финале пути регионов. Сильнейший в этом противостоянии выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Зенит».