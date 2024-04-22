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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cуперфинал Кубка России планируют провести в «Лужниках», сообщил источник

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) планирует провести суперфинал Кубка России 2 июня в «Лужниках», сообщил РИА Новости источник.

Кубок России: результаты и календарь
Cуперфинал Кубка России планируют провести в «Лужниках», сообщил источник | Источник: © РИА Новости

«РФС готовится к проведению суперфинала Кубка России в “Лужниках”. Другие варианты не рассматривались. Скоро состоится исполком, на нем будет согласовано решение о проведении матча именно там», — сказал собеседник агентства.

Ближайшее заседание исполкома РФС пройдет 26 апреля, в повестку включен вопрос утверждения места проведения суперфинала Кубка России сезона-2023/24.

«1 июня по всей стране пройдет Всероссийский день футбола. Центральный праздник состоится в “Лужниках” — он станет “мостиком” к суперфиналу Кубка России», — отметил источник.

В финале пути РПЛ Кубка России встретятся действующий обладатель трофея ЦСКА и чемпион России пяти последних сезонов «Зенит». Игры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 2 и 15 мая соответственно. Во втором этапе ½ финала пути регионов Кубка России пройдут матчи «Динамо» — «Спартак» (1 мая) и «Балтика» — «Ростов» (2 мая). Победители этих пар в период с 14 по 16 мая встретятся в финале пути регионов. Сильнейший в этом противостоянии выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

«Лужники» 10 раз принимали решающие матчи Кубка России. Два последних розыгрыша турнира прошли на этом стадионе. С 2008 по 2021 год финальные игры проходили на различных стадионах в Москве, Химках, Ростове-на-Дону, Ярославле, Екатеринбурге, Грозном, Каспийске, Астрахани, Казани, Сочи, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде.

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