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22:54 (мск), источник: ТАСС

«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» со счетом 1:0 дома обыграла московский «Спартак» в финале «пути регионов» и вышла в суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Ростех-Арене» в присутствии 26 712 зрителей.

Балтика
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Мяч на 4-й минуте забил Кевин Андраде.

В суперфинале «Балтика» сыграет с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Первая встреча завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Решающий матч Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Балтика» обыграла «Спартак» впервые за 28 лет. Красно-белые потерпели первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. Ранее во всех турнирах при боснийском специалисте команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

«Спартак» является четырехкратным обладателем Кубка России. В последний раз красно-белые побеждали в этом турнире в 2021 году, обыграв в финале московское «Динамо». «Балтика» сыграет в решающем матче кубка страны впервые.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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