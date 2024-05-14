«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России по футболу

Мяч на 4-й минуте забил Кевин Андраде.

В суперфинале «Балтика» сыграет с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Первая встреча завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Решающий матч Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Балтика» обыграла «Спартак» впервые за 28 лет. Красно-белые потерпели первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. Ранее во всех турнирах при боснийском специалисте команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

«Спартак» является четырехкратным обладателем Кубка России. В последний раз красно-белые побеждали в этом турнире в 2021 году, обыграв в финале московское «Динамо». «Балтика» сыграет в решающем матче кубка страны впервые.