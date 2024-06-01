На суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» продано более 40 тыс. билетов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает на суперфинале Фонбет — Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» около 45 тыс. болельщиков, на данный момент продано более 40 тыс. билетов. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«В настоящий момент продано больше 40 тыс. билетов на суперфинал. Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех “Лужников”. Мы рассчитываем, что порядка 45 тыс. болельщиков или больше будет завтра на трибунах», — сказал Митрофанов.