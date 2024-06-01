Игнашевич заявил, что обсудит свое будущее в «Балтике» после суперфинала Кубка России
По словам главного тренера, этот вопрос не будет зависеть от результата матча против «Зенита».
По словам главного тренера, этот вопрос не будет зависеть от результата матча против «Зенита».
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после суперфинала Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита» обсудит свое будущее в футбольном клубе. Об этом Игнашевич рассказал журналистам.
Матч пройдет 2 июня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.
«После матча обсудим с руководством мое будущее, пока этот вопрос не обсуждался, от результата игры ничего не будет зависеть, — сказал Игнашевич. — Мы забыли чемпионат, который неудачно сложился, нет смысла возвращаться. Никаких отвлекающих факторов нет, мое будущее и будущее футболистов решили оставить до финального свистка».
«Для меня и клуба многое значит этот финал, не так много трофеев в коллекции нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков. Конечно, о “Зените” больше расскажет Сергей Богданович Семак (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), это одна из сильнейших команд в нашей лиге, уровень исполнительского мастерства у них очень высокий, вариативная команда с несколькими схемами. Высокое исполнительное мастерство позволяет быть тактически гибкими. Мы приложим все усилия для победы, выдадим лучший матч, надеюсь, что удача будет на нашей стороне, рассчитываем на поддержку болельщиков», — добавил Игнашевич.
«Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги и покинула состав участников высшего дивизиона. «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.