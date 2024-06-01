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18:28 (мск), источник: ТАСС

Игнашевич заявил, что обсудит свое будущее в «Балтике» после суперфинала Кубка России

По словам главного тренера, этот вопрос не будет зависеть от результата матча против «Зенита».

Балтика
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после суперфинала Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита» обсудит свое будущее в футбольном клубе. Об этом Игнашевич рассказал журналистам.

Матч пройдет 2 июня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Суперфинал, 2.06.2024, 18:00

Балтика-Зенит-

«После матча обсудим с руководством мое будущее, пока этот вопрос не обсуждался, от результата игры ничего не будет зависеть, — сказал Игнашевич. — Мы забыли чемпионат, который неудачно сложился, нет смысла возвращаться. Никаких отвлекающих факторов нет, мое будущее и будущее футболистов решили оставить до финального свистка».

«Для меня и клуба многое значит этот финал, не так много трофеев в коллекции нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков. Конечно, о “Зените” больше расскажет Сергей Богданович Семак (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), это одна из сильнейших команд в нашей лиге, уровень исполнительского мастерства у них очень высокий, вариативная команда с несколькими схемами. Высокое исполнительное мастерство позволяет быть тактически гибкими. Мы приложим все усилия для победы, выдадим лучший матч, надеюсь, что удача будет на нашей стороне, рассчитываем на поддержку болельщиков», — добавил Игнашевич.

«Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги и покинула состав участников высшего дивизиона. «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

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