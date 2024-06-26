Администратор соцсетей Кубка России извинился перед Лещуком

Источник: Соцсети

В воскресенье администратор социальных сетей Кубка России опубликовал на странице турнира «ВКонтакте» фотографию Лещука, который «держит» Пизанскую башню, сопроводив ее фразой: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук». В ответ голкипер «бело-голубых» заявил в среду, что потерял уважение к организаторам турнира.

«Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров не под силу ни одному человеку. В любом случае желаю башне отстоять еще много лет, а вам — играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить все на поле и после футбола. До встречи в новом сезоне», — написал администратор в своем Telegram-канале.