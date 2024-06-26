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20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Администратор соцсетей Кубка России извинился перед Лещуком

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Администратор социальных сетей Кубка России по футболу принес извинения голкиперу московского «Динамо» Игорю Лещуку за шутку в его адрес.

Динамо
Источник: Соцсети

В воскресенье администратор социальных сетей Кубка России опубликовал на странице турнира «ВКонтакте» фотографию Лещука, который «держит» Пизанскую башню, сопроводив ее фразой: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук». В ответ голкипер «бело-голубых» заявил в среду, что потерял уважение к организаторам турнира.

«Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров не под силу ни одному человеку. В любом случае желаю башне отстоять еще много лет, а вам — играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить все на поле и после футбола. До встречи в новом сезоне», — написал администратор в своем Telegram-канале.

«Динамо» 7 апреля дома уступило «Спартаку» во встрече 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. «Бело-голубые» вели с пятой минуты после гола полузащитника Луиса Чавеса с пенальти, но во втором тайме форвард «Спартака» Александр Соболев оформил дубль, дважды отличившись на добивании после того, как Лещук не смог зафиксировать мяч после ударов полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

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