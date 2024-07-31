«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России. Тороп сыграет с первых минут
Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура FONBET Кубка России.
Краснодар
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура FONBET Кубка России.
«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.
Запасные: Дюпин, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Черников, Газинский, Са, Кривцов, Сперцян, Смолов.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Давила, Койта.
Запасные: Акинфеев, Боков, Келлвен, Дивеев, Круговой, Чурилов, Бандикян, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев, Шуманский, Гайч.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 31 июля. Начало — в 21:00 мск.