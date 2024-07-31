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20:59 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России. Тороп сыграет с первых минут

Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура FONBET Кубка России.

Краснодар
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России. Тороп сыграет с первых минут | Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Черников, Газинский, Са, Кривцов, Сперцян, Смолов.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Давила, Койта.

Запасные: Акинфеев, Боков, Келлвен, Дивеев, Круговой, Чурилов, Бандикян, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев, Шуманский, Гайч.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 31 июля. Начало — в 21:00 мск.

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