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Футбол. Кубок России. Все результаты
01:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» Станковича уже начинает нравиться! Разгромил «Динамо» даже без помощи новичков

Барко в Кубке России вышел только на замену, а Виллиан Жозе по-прежнему не играет.

Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
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23
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фотографии

«Спартак» крупно победил «Динамо» в дерби! Команда Деяна Станковича идеально стартовала в Кубке России.

Станкович сильнее поменял основу «Спартака» по сравнению с последним туром РПЛ. С первых минут снова вышли только трое — Бабич, Рябчук и Угальде. Тренер «Динамо» Марцел Личка оставил в стартовом составе сразу пятерых игроков — Лепского, Кутицкого, Бессмертного, Гагнидзе и Тюкавина.

Эта встреча была посвящена памяти Фёдора Черенкова — к 65-летию со дня рождения легенды «Спартака». Футболисты вышли на поле в майках с фото Черенкова, а первый удар по мячу нанёс его маленький внук, которому помогла мама Анастасия. Красивая предматчевая акция как будто зарядила дополнительной энергией спартаковцев. В стартовые 10 минут команда Станковича была лучше, высоко встречала соперника и хорошо возвращала себе мяч. Хозяева стремились поддерживать максимальный темп, пусть даже иногда это приводило к сумбуру на поле.

Динамовцы чуть было не «привезли» быстрый гол в свои ворота. На восьмой минуте опять стало тревожно за Лещука: дерби со «Спартаком» для этого голкипера — особое испытание. Прежде всего, с психологической точки зрения. Фомин сделал неаккуратный пас назад прямо в створ, Лещук плохо обработал мяч, и тот едва не нырнул в сетку.

Потом «Динамо» выравняло игру, организовало несколько опасных атак с участием 17-летнего Окишора. Юный талант, действовавший слева, запомнился интересными решениями. Первый голевой момент был у самого Виктора, когда Медина бросил на фланге Скопинцева. Окишор в штрафной пытался решить эпизод двумя касаниями, но Бабич заблокировал его удар — мяч ушёл на угловой. Потом и «Спартак» едва не «привёз» гол в собственные ворота, устроив розыгрыш от вратаря. Селихов подарил мяч Окишору, хавбек сделал передачу на Тюкавина, а нападающий технично перебросил голкипера. Кто спас «Спартак»? Опять-таки Бабич.

В середине первого тайма «Спартак» выдал мощный отрезок с отличным владением. «Динамо» в эти минуты потерялось. Незадолго до перерыва красно-белые, заметно превосходившие команду Лички по статистике ударов (10:5, в створ — 6:1), открыли счёт. Зорину не помешали пробить из опорной зоны бело-голубых, а Лещук отбил мяч прямо в Угальде. Как ни крути, но и тут вратарская оплошность. Костариканец же ловко избежал офсайда. Пошли голы у Угальде!

В перерыве Личка сделал тройную замену, скорее всего, плановую. В частности вместо Окишора появился Нгамалё. Тем не менее эти перестановки не улучшили динамовскую игру. «Спартак» в начале второго тайма выглядел более цельной командой, эффективно действовал после потерь мяча. Запомнилась пара проходов после впечатляющих рывков Рябчука. Однажды молдавский легионер заработал опасный штрафной, но Медина пробил как-то безответственно.

С выходом Бителло после часа игры «Динамо» стало побыстрее в атаке, однако в середине второго тайма получило пенальти в свои ворота на ровном месте. И в этом эпизоде не обошлось без Рябчука — левый защитник кроссом отправил мяч в штрафную. Кутицкий, игравший в центре обороны, не увидел Медину и при попытке выноса срубил парагвайца. Сам же Хесус реализовал 11-метровый, причём очень технично. Лещук прыгнул влево от себя, а Медина пробил влево от себя — точно в девятку. Такие мячи не берутся.

«Спартак» поймал кураж! Для того чтобы забить в дерби три, красно-белым не потребовались даже новички Барко и Виллиан Жозе, скучавшие на скамейке запасных. Вскоре счёт 3:0 сделал Маслов, который вышел на замену в центр поля. В чужой штрафной он действовал как классический форвард, здорово сыграв на опережение и завершив комбинацию с участием Рябчука и Зиньковского. Маслову проиграл эпизод Фомин.

«Динамо» же как будто потеряло всякое желание играть — преимущество «Спартака» было подавляющим. Команда Станковича легко создавала моменты. А ведь это дерби. Даже Тюкавин растворился на поле без поддержки. На концовку, к радости болельщиков красно-белых, появился Барко, а Виллиан Жозе, как ни странно, остался в кубковом матче без практики. Этот тайм «Спартак» выиграл по ударам 7:4. В результате — крупная победа, которая ценна не столько в турнирном отношении, сколько для строительства команды и самоутверждения Станковича как тренера в России.

Анатолий Романов

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Динамо
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