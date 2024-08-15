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Историческая победа новичка РПЛ! Смена тренера не помогла «Факелу»

«Акрон» впервые выиграл в Пути РПЛ Кубка России, а матч прошёл без болельщиков.

Источник: Без источника

Первый матч нового игрового дня Фонбет Кубка России состоялся в Воронеже. К сожалению, он прошёл в непривычных условиях.

«Факел» и «Акрон» вышли на поле воронежского стадиона во второй раз за три недели. В конце июля гости испортили праздник сопернику, который впервые сыграл на новой арене с искусственным газоном. Нападающий «Факела» Евгений Марков оставил команду вдесятером, после чего она не справилась с «Акроном» — 0:2. На этот раз соперники вышли на поле при совсем других обстоятельствах.

Во-первых, «Факел» незадолго до матча сменил главного тренера — Игорь Черевченко ушёл, а его место занял Дмитрий Пятибратов. Кстати, он уже работал в этой должности с 2022 по 2023 год. Во-вторых, кубковая игра прошла при пустых трибунах. Причина — запрет на проведение массовых мероприятий в Воронежской области. Колоссальный удар по «Факелу», который всегда рассчитывал на серьёзную поддержку фанатов в домашних матчах. Матч РПЛ со «Спартаком» перенесли в Москву, а кубковую игру — не успели.

Начало встречи в Воронеже — просто огонь! Прошло всего 11 минут, а команды по разу огорчили друг друга. Первым забил Марков. Тот самый футболист «Факела», что подвёл команду в матче с «Акроном» в чемпионате. На этот раз Евгений здорово открылся под передачу Табо Селе и спокойно переиграл вратаря. Первый гол воронежского клуба на новой арене. Это так приход нового тренера взбодрил «Факел»?

Если и взбодрил, то ненадолго. Шесть минут — именно столько потребовалось «Акрону», чтобы отыграться. Беншимол прострелил на дальнюю штангу, а 17-летний Арсений Дмитриев оказался совершенно один (привет обороне «Факела»). Длинноволосый футболист классно разобрался в эпизоде и воспользовался своим шансом. Поздравим парня с первым голом за основную команду «Акрона»!

Через пару минут «Факел» снова отправил мяч в ворота гостей. Хозяева отпраздновали гол, однако в этот момент включились видеопомощники арбитра. Они разглядели офсайд у Владислава Мастерного (именно он наносил заключительный удар), и судья Ранэль Зияков объявил на весь пустой стадион, что гол отменён. Эпизод смотрели три с половиной минуты, хотя офсайд был очевидным ещё на первом повторе.

Команды здорово начали, но голов до перерыва зрители больше не увидели. «Факел» владел мячом 62% игрового времени, а соперники суммарно нанесли 16 ударов (11 — в створ). Забивать могли и те, и другие. Беншимол не переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева, а Владимир Хубулов перекинул не только голкипера, но и ворота. Хозяева, в свою очередь, создали новый шанс для Маркова, но удар нападающего отразил Александр Васютин.

После перерыва судья снова принял решение в пользу «Акрона» после вмешательства VAR. Зияков указал на 11-метровую отметку — зафиксировал фол со стороны Макса Дзиова. Подошедший к мячу Максим Палиенко уверенно реализовал попытку, а Гудиев не угадал направление удара. У хозяев оставалось примерно 25 минут на спасение результата.

Но «Факел» так и не отыгрался. Пока смена тренера не помогла воронежскому клубу. А для «Акрона» Воронеж становится счастливым городом. Два матча в этом сезоне — две победы. Именно в Воронеже «Акрон» одержал первую победу на уровне Премьер-Лиги и там же он впервые выиграл в Пути РПЛ Кубка России.

Кирилл Закатченко

Факел
1:2
Первый тайм: 1:1
Акрон
Футбол, Кубок России, Группа D
15.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Заур Тедеев
Голы
Факел
Евгений Марков
(Табо Селе)
5′
Акрон
Арсений Дмитриев
(Жилсон Тавареш Беншимол)
10′
Максим Палиенко
70′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
88
Владислав Мастерной
17
Николай Гиоргобиани
64
Андрей Ивлев
92
Сергей Брызгалов
46′
4
Макс Дзиов
5
Табо Селе
59′
6
Дилан Мертенс
7
Мохамед Браими
46′
11
Никита Моцпан
77
Лука Багателия
79′
15
Владимир Ильин
20
Евгений Марков
46′
14
Хызыр Аппаев
Акрон
78
Александр Васютин
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
80
Вячеслав Бардыбахин
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
25
Шерзод Эсанов
6
Максим Кузьмин
61′
10
Максим Палиенко
14
Владимир Хубулов
46′
7
Кирилл Данилин
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
17
Солтмурад Бакаев
69
Арсений Дмитриев
61′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти