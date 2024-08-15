Историческая победа новичка РПЛ! Смена тренера не помогла «Факелу»

«Факел» и «Акрон» вышли на поле воронежского стадиона во второй раз за три недели. В конце июля гости испортили праздник сопернику, который впервые сыграл на новой арене с искусственным газоном. Нападающий «Факела» Евгений Марков оставил команду вдесятером, после чего она не справилась с «Акроном» — 0:2. На этот раз соперники вышли на поле при совсем других обстоятельствах.