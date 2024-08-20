«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле

На этот раз футболисты медийного клуба приехали в гости к «Велесу» — клубу Второй лиги. И первые минуты прошли с преимуществом хозяев. Футболисты «Амкала» не сразу вкатились и поначалу выглядели немного зажатыми. Возможно, сказалось, что у «Велеса» было куда больше игровой практики — команда уже провела пять матчей во Второй лиге (три победы, две ничьих). Защитник «Амкала» Арсений Левшук в перерыве сказал, что первые пять минут матча для него вообще казались вечностью.