Из Кубка выбили первый медийный клуб. Всё решил нелепейший «привоз» экс-игрока «Спартака»

Что-то создавать спартаковцы начали только во втором тайме: в его начале Егурнёв отлично сыграл на перехвате, но не пробил Сычёва — как и позже. На 60-й минуте додавливать 2DROTS вышел Чиканчи. Не помогло. Тем не менее удача костромчанам улыбнулась: едва появившийся на поле экс-футболист московских «Спартака» и «Торпедо» Прошляков случайно сыграл рукой в своей штрафной, и Чурсин наказал медиаклуб с пенальти. Нелепейший «привоз».