ЦСКА выиграл в свой день рождения. Все решили замены Николича в концовке

Как и в чемпионате — в FONBET Кубке России ЦСКА в роли догоняющего. Что, впрочем, не отменяет типичной для группового раунда ротации состава. У армейцев она обычно минимально затрагивает оборону, где во вторник в привычной тройке центральных защитников не хватало только Мойзеса. В остальном же при новых сочетаниях качество просело. По крайней мере в первом тайме гости ни разу не попали в створ ворот и не создали ни одного очевидного голевого момента. Запомнилась разве что попытка Глебова прорваться к воротам за счет индивидуальных качеств. Но если одного защитника он красиво обыграл, то второй здорово сыграл на подстраховке.