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ЦСКА выиграл в свой день рождения. Все решили замены Николича в концовке

Армейцы обыграли в Грозном прямого конкурента по групповому этапу.

Источник: ФК ЦСКА

Как и в чемпионате — в FONBET Кубке России ЦСКА в роли догоняющего. Что, впрочем, не отменяет типичной для группового раунда ротации состава. У армейцев она обычно минимально затрагивает оборону, где во вторник в привычной тройке центральных защитников не хватало только Мойзеса. В остальном же при новых сочетаниях качество просело. По крайней мере в первом тайме гости ни разу не попали в створ ворот и не создали ни одного очевидного голевого момента. Запомнилась разве что попытка Глебова прорваться к воротам за счет индивидуальных качеств. Но если одного защитника он красиво обыграл, то второй здорово сыграл на подстраховке.

«Ахмат», чья обойма сократилась из-за тяжелых травм Богосаваца и подписавшего недавно с клубом новый контракт Бериши, выглядел более цельно и агрессивно. Последнее касается как высокого прессинга, так и созидательных действий. У хозяев и перспективных подходов хватало, и конкретики в завершении. Желание одержать первую с 31 июля победу, когда в кубковом турнире был разгромлен «Пари НН» (4:1), было очевидным. И ближе всего к голу до перерыва подобрались Камилов с Ибишевым. Первый из-за штрафной попал в перекладину. Второй — после обострения от поддержавшего атаку ветерана грозненцев Уциева — опасно бил головой.

Следующее достойное упоминание событие пришлось на начало второго тайма, но даже если бы Садулаев сумел переиграть Торопа, в игру мог вмешаться ВАР, так как обострению, скорее всего, предшествовал фол против Лукина. И уж совсем верный момент был у не попавшего в створ из центра штрафной Камилова. Причем случилось это, когда Марко Николич решил усилить игру, одновременно выпустив на поле тройку лидеров — Облякова, Файзуллаева и Мусаева.

Только по мановению волшебной палочки ничего не произошло. Напротив, «Ахмат» некоторое время продолжал диктовать свои условия и стабильно поддерживал уровень давления. Прежде всего — за счет активности на флангах и стандартов. А ЦСКА по-настоящему взорвался на 75-й минуте, что совпало с появлением на поле Кругового. Спустя некоторое время он вполне мог продолжить традицию армейских защитников забивать после угловых. А до этого Файзуллаев нашел в центре штрафной Облякова, и Шелия впервые показал себя во всей красе, остановив мяч ногами.

Магомед Адиев имел полное право с облегчением вздохнуть, так как «Ахмат» избежал не только пропущенного гола, но и травмы Ибишева (лимит замен уже был исчерпан). Медицинский штаб хозяев сумел вернуть защитника на поле, только от неприятностей это не спасло. Все решили класс Келлвена, который шведкой вырезал красивейшую диагональ к площади ворот, и голевое чутье Мусаева. Ускользнув от Адамова, форвард в касание переправил мяч в сетку.

Дальше красно-синим пришлось потрудиться в обороне, так как в финальном штурме их ворот приняли участие не только временно переквалифицировавшийся в форварда центральный защитник Шатара, но и отправившийся на стандарт к воротам Торопа его коллега по амплуа Шелия. И — как в хоккее — это стоило «Ахмату» гола в пустые ворота за авторством Кругового. ЦСКА, сыграв в свой 113-й день рождения в посвященной болельщикам черной форме, сделал себе прекрасный подарок и поднялся в группе на второе место.

Андрей Кузичев

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Группа C
27.08.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
87′
Данил Круговой
90+7′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
5
Милош Шатара
53′
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
18
Владислав Камилов
19
Мауро Луна Диале
23
Антон Швец
15′
30
Фелиппе Кардозу
40
Ризван Уциев
60′
36
Лукас Ловат
55
Дарко Тодорович
60′
95
Арсен Адамов
75
Надер Гандри
46′
2
Александр Жиров
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
да Силва Виллиан Роша
72′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
25
Кристиян Бистрович
35′
77
Илья Агапов
75′
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
63′
10
Иван Обляков
19
Рифат Жемалетдинов
63′
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
89′
5
Саша Зделар
20
Секу Койта
63′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти