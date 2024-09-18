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«Акрон» в матче Кубка России обыграл «Факел» и обеспечил себе выход из группы

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе тольяттинского клуба забили Владимир Хубулов и Сергей Грибов.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за четыре матча и уже обеспечила себе выход из квартета. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Акрон
2:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
18.09.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Дмитрий Пятибратов
Голы
Акрон
Владимир Хубулов
50′
Сергей Грибов
63′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
80
Вячеслав Бардыбахин
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
10
Максим Палиенко
77′
21
Артур Галоян
14
Владимир Хубулов
55′
70′
91
Максим Болдырев
23
Боян Димоски
46′
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
69
Арсений Дмитриев
24
Артем Дзюба
61′
97
Сергей Грибов
Факел
1
Виталий Гудиев
92
Сергей Брызгалов
72
Райан Сенхаджи
8
Абдула Багамаев
11
Никита Моцпан
98
Илья Васин
13
Игорь Калинин
46′
88
Владислав Мастерной
17
Николай Гиоргобиани
57′
5
Табо Селе
21
Михаил Щетинин
57′
6
Дилан Мертенс
90′
64
Андрей Ивлев
22′
46′
33
Ираклий Квеквескири
77
Лука Багателия
74′
96
Кирилл Симонов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Факел
Кубок России: результаты и календарь