«Акрон» в матче Кубка России обыграл «Факел» и обеспечил себе выход из группы

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе тольяттинского клуба забили Владимир Хубулов и Сергей Грибов.
«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за четыре матча и уже обеспечила себе выход из квартета. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).