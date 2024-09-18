«Акрон» в матче Кубка России обыграл «Факел» и обеспечил себе выход из группы

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за четыре матча и уже обеспечила себе выход из квартета. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).