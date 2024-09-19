Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Химки» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и московский «Локомотив».

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 18:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Кокарев, Абдуллахи, Алекс, Анджелкович, Капленко, Луна, Мирзов, Панченко, Руденко, Терехов, Фарина.

«Локомотив»: Митрюшкин, Баринов, Монтес, Ненахов, Пиняев, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Сильянов, Сулейманов, Тимофеев.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Химки
Локомотив
Кубок России: результаты и календарь