«Химки» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 18:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Химки»: Кокарев, Абдуллахи, Алекс, Анджелкович, Капленко, Луна, Мирзов, Панченко, Руденко, Терехов, Фарина.
«Локомотив»: Митрюшкин, Баринов, Монтес, Ненахов, Пиняев, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Сильянов, Сулейманов, Тимофеев.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).