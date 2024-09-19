Дубль Пиняева за две минуты! «Локо» снова «вынес» «Химки» с унизительным счётом

У «Локомотива» было девять очков после трёх туров. Ощущение, что Галактионов вообще не делит турниры на основные и второстепенные. На каждый матч максимальный настрой и соответствующий результат. У «Химок» после неплохого старта сезона наступила чёрная полоса. Побед нет с начала августа. Тогда обыграли «Оренбург» в Кубке, а потом и «Рубин» в РПЛ. Дальше — в основном поражения, но при этом состав продолжил наполняться игроками. Всё это привело к слухам о возможном увольнении главного тренера Франка Артиги. В руководстве это опровергли, но после матча с «Локо» к этому вопросу наверняка вернутся вновь.