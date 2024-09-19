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Дубль Пиняева за две минуты! «Локо» снова «вынес» «Химки» с унизительным счётом

Артига — следующий в очереди на увольнение?

Источник: FCLM.RU

У «Локомотива» было девять очков после трёх туров. Ощущение, что Галактионов вообще не делит турниры на основные и второстепенные. На каждый матч максимальный настрой и соответствующий результат. У «Химок» после неплохого старта сезона наступила чёрная полоса. Побед нет с начала августа. Тогда обыграли «Оренбург» в Кубке, а потом и «Рубин» в РПЛ. Дальше — в основном поражения, но при этом состав продолжил наполняться игроками. Всё это привело к слухам о возможном увольнении главного тренера Франка Артиги. В руководстве это опровергли, но после матча с «Локо» к этому вопросу наверняка вернутся вновь.

Галактионов не стал устраивать грандиозную ротацию состава. В основе, например, вышли Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев. Интересно было понаблюдать и за первым матчем новичка Сесара Монтеса, который вместе с Погостновым занял место в центре обороны. У Артиги Кубок — единственная возможность увидеть в деле и познакомиться с частью новичков. Поэтому здесь ротация была мощнее. Но мы не увидели в старте и запасе Георгия Джикию — одного из самых интересных новичков в летнее трансферное окно.

Матч начался не очень весело. Команды обменивались не особо опасными подходами и боролись за инициативу. В итоге никто её так и не получил. Да, «Локомотив» выглядел чуть солиднее, но и хозяева не собирались отдавать территорию. Первый опасный момент возник как раз у «Химок»: на 16-й минуте Мирзов подхватил мяч на фланге, не пошёл в привычный розыгрыш, вместо этого сместился в центр и пробил. Митрюшкин вытащил мяч из ближней девятки.

«Локо» быстро ответил усилиями Салтыкова, но его удар в девятку прошёл недалеко от штанги. К середине тайма гости включили следующую скорость и начали ещё активнее наседать на ворота. Наиболее активен был Салтыков, который с фланга раздавал передачи. В одном из моментов мяч оказался у Сулейманова, но тот немного не попал в створ. В конце тайма у нападающего был ещё один момент — тоже мимо.

Вторую часть тайма «Химки» действительно провели не очень удачно. Но в целом не казалось, что у «Локо» громадное преимущество. Игра шла на три результата. В перерыве тренеры провели по одной замене. И началось.

На 48-й минуте «Локо» разыграл угловой, химчане не смогли вынести мяч, и он вернулся в штрафную к Сулейманову. Нападающий мощно бахнул в ближний. Но это было только начало. Через две минуты — второй мяч. В центре штрафной все забыли про Монтеса, который приложился с лёта. Вышло очень красиво.

В следующей атаке «Локо» после ошибки центральных защитников забил третий, но видеоассистенты разглядели небольшой офсайд. Однако преимущество в два гола не было долгим. На 62-й минуте длинный розыгрыш привёл к тому, что мяч долетел до фланга, где голову подставил Пиняев. Ещё раз: самый низкорослый игрок гостей забил головой.

Ещё 160 секунд — и Сергей сделал дубль. Это были уже похороны. Очередная ошибка при выходе в атаку, потеря, и Пиняев сделал своё дело.

Сложно даже предположить, что творилось с химчанами в этот момент. За 20 минут после выхода из раздевалки — четыре мяча. Но и это был не конец. К 70-й минуте счёт стал 5:0. Новая потеря мяча, и Сарвели вылетал один на один, но его сбил Терехов. Пенальти реализовал Сулейманов.

Тренеры проводили замены, «Локо» наконец-таки сбавил темп, а у «Химок» он и не появлялся. Только в последние 5−10 минут гости стали оставлять свободные зоны. И один мяч отыграть всё-таки удалось. Гол забил Бакаев после резкого выхода из обороны.

«Локо» остаётся на первом месте в группе. А «Химки» с тремя очками — на третьем. Впереди у них матчи с «Оренбургом» и «Ростовом», по итогам которых они вообще могут опуститься на четвёртое.

Но главное — кто будет возглавлять команду в этих встречах. После такого результата Артига, похоже, надолго в клубе не задержится.

Дмитрий Зимин

Химки
1:5
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
19.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Химки
Зелимхан Бакаев
90′
Локомотив
Тимур Сулейманов
47′
51464
52′
Сергей Пиняев
62′
Сергей Пиняев
63′
Тимур Сулейманов
69′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
15
Диего Луна
74′
24
Эдгардо Фаринья
74′
90+1′
26
Неманья Анджелкович
10
Самину Квари Абдуллахи
8
Кирилл Панченко
13
Сергей Терехов
70′
99
Ориньо
11
Резиуан Мирзов
46′
97
Бутта Магомедов
55
Кирилл Капленко
60′
18
Зелимхан Бакаев
77
Алекс Корредера
60′
80
Хетаг Хосонов
9
Александр Руденко
75′
7
Илья Садыгов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
8
Владислав Сарвели
6
Дмитрий Баринов
58′
93
Артем Карпукас
9
Сергей Пиняев
67′
71
Наир Тикнизян
78′
14
Никита Салтыков
46′
7
Эдгар Севикян
94
Артем Тимофеев
41′
67′
83
Алексей Батраков
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Локомотив
Кубок России: результаты и календарь