«Амкар» в серии пенальти обыграл «Черноморец» в матче Кубка России

Основное время встречи, прошедшей в Перми, завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Джамал Дибиргаджиев (23-я, 35-я минуты), также отличился Даниил Промошкин (2). У гостей мячи забили Илья Родионов (16) и Денис Фомин (89), автоголом отметился Антон Бочаров (85). В серии 11-метровых победу одержали игроки «Амкара» — 4:3.
На 65-й минуте с поля был удален футболист хозяев Алекс Раджабов.
В параллельном матче «Тюмень» на выезде переиграла «Челябинск» — 2:0. Голами отметились Денис Ткачук (45) и Ислам Мокаев (90+3).
Соперники «Амкара» и «Тюмени» по следующему раунду определятся по итогам жеребьевки.
В Кубке России команды идут к финалу двумя путями. В решающем матче встретятся победители пути РПЛ и пути регионов. В сезоне-2023/24 обладателем Кубка страны стал петербургский «Зенит».