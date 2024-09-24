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«Амкар» в серии пенальти обыграл «Черноморец» в матче Кубка России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пермский «Амкар» в серии пенальти одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Источник: https://vk.com/russiancup

Основное время встречи, прошедшей в Перми, завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Джамал Дибиргаджиев (23-я, 35-я минуты), также отличился Даниил Промошкин (2). У гостей мячи забили Илья Родионов (16) и Денис Фомин (89), автоголом отметился Антон Бочаров (85). В серии 11-метровых победу одержали игроки «Амкара» — 4:3.

На 65-й минуте с поля был удален футболист хозяев Алекс Раджабов.

В параллельном матче «Тюмень» на выезде переиграла «Челябинск» — 2:0. Голами отметились Денис Ткачук (45) и Ислам Мокаев (90+3).

Соперники «Амкара» и «Тюмени» по следующему раунду определятся по итогам жеребьевки.

В Кубке России команды идут к финалу двумя путями. В решающем матче встретятся победители пути РПЛ и пути регионов. В сезоне-2023/24 обладателем Кубка страны стал петербургский «Зенит».

Амкар
3:3
Первый тайм: 3:1
Черноморец
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
24.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Звезда
Главные тренеры
Олег Василенко
Голы
Амкар
72740
2′
44585
23′
44585
35′
Черноморец
Илья Родионов
16′
36843
85′
Денис Фомин
89′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Черноморец
Кубок России: результаты и календарь