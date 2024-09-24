«Амкар» в серии пенальти обыграл «Черноморец» в матче Кубка России

Основное время встречи, прошедшей в Перми, завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Джамал Дибиргаджиев (23-я, 35-я минуты), также отличился Даниил Промошкин (2). У гостей мячи забили Илья Родионов (16) и Денис Фомин (89), автоголом отметился Антон Бочаров (85). В серии 11-метровых победу одержали игроки «Амкара» — 4:3.