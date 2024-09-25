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«Композит» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии пенальти матча Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Композит» и «Нефтехимик».

Источник: https://vk.com/russiancup

Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Скорочкин. Матч закончился победой «Композита» со счётом 0:0 (4:2 пен.).

В серии послематчевых пенальти оказался сильнее «Композит» — 4:2 пен.

В предыдущем раунде Фонбет Кубка России «Композит» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 3:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

Композит
0:0
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Знамя Труда
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Скорочкин
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Композит
Нефтехимик
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