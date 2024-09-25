«Торпедо» обыграло «Камаз» и вышло в пятый раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Московское «Торпедо» со счетом 2:1 обыграло «Камаз» из Набережных Челнов в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.
Забитыми голами в составе победителей отметились Юрий Коледин (26-я минута) и Виталий Шитов (51). У «Камаза» гол забил Сурхайхан Абдуллаев (59). На 83-й минуте со скамейки были удалены главный тренер «Торпедо» Олег Кононов и тренер вратарей команды Игорь Телков.
В пятый раунд также вышел ярославский «Шинник», который в серии пенальти победил владивостокское «Динамо» (0:0, 3:2 по пенальти). Вратарь ярославской команды Тимофей Митров, перешедший на правах аренды из московского «Локомотива», отбил три пенальти в серии. Благодаря победам в серии пенальти в следующий раунд вышли «Уфа», «Балтика» и павлопосадский «Композит», обыгравшие астраханский «Волгарь» (1:1, 5:4 по пенальти), великолукский клуб «Луки-Энергия» (1:1, 3:1 по пенальти) и нижнекамский «Нефтехимик» (0:0, 4:2 по пенальти) соответственно.
В следующий раунд вышла московская «Родина», обыгравшая пятигорский «Машук-КМВ» (3:0), саратовский «Сокол» со счетом 3:2 обыграл «Орел», «Чайка» из Песчанокопского оказалась сильнее дзержинского «Химика» (3:0). В матче двух клубов, представляющих Мелбет — Первую лигу, екатеринбургский «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0). Егор Мосин забил дебютный гол за основную команду «Урала».