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«Торпедо» обыграло «Камаз» и вышло в пятый раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: ФК "Торпедо" Москва

ТАСС, 25 сентября. Московское «Торпедо» со счетом 2:1 обыграло «Камаз» из Набережных Челнов в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Забитыми голами в составе победителей отметились Юрий Коледин (26-я минута) и Виталий Шитов (51). У «Камаза» гол забил Сурхайхан Абдуллаев (59). На 83-й минуте со скамейки были удалены главный тренер «Торпедо» Олег Кононов и тренер вратарей команды Игорь Телков.

В пятый раунд также вышел ярославский «Шинник», который в серии пенальти победил владивостокское «Динамо» (0:0, 3:2 по пенальти). Вратарь ярославской команды Тимофей Митров, перешедший на правах аренды из московского «Локомотива», отбил три пенальти в серии. Благодаря победам в серии пенальти в следующий раунд вышли «Уфа», «Балтика» и павлопосадский «Композит», обыгравшие астраханский «Волгарь» (1:1, 5:4 по пенальти), великолукский клуб «Луки-Энергия» (1:1, 3:1 по пенальти) и нижнекамский «Нефтехимик» (0:0, 4:2 по пенальти) соответственно.

В следующий раунд вышла московская «Родина», обыгравшая пятигорский «Машук-КМВ» (3:0), саратовский «Сокол» со счетом 3:2 обыграл «Орел», «Чайка» из Песчанокопского оказалась сильнее дзержинского «Химика» (3:0). В матче двух клубов, представляющих Мелбет — Первую лигу, екатеринбургский «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0). Егор Мосин забил дебютный гол за основную команду «Урала».

КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 0:1
Торпедо
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Олег Кононов
Голы
КАМАЗ
Сурхайхан Абдуллаев
59′
Торпедо
69794
35′
Виталий Шитов
51′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
КАМАЗ
Торпедо
Кубок России: результаты и календарь