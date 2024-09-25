«Торпедо» обыграло «Камаз» и вышло в пятый раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

В пятый раунд также вышел ярославский «Шинник», который в серии пенальти победил владивостокское «Динамо» (0:0, 3:2 по пенальти). Вратарь ярославской команды Тимофей Митров, перешедший на правах аренды из московского «Локомотива», отбил три пенальти в серии. Благодаря победам в серии пенальти в следующий раунд вышли «Уфа», «Балтика» и павлопосадский «Композит», обыгравшие астраханский «Волгарь» (1:1, 5:4 по пенальти), великолукский клуб «Луки-Энергия» (1:1, 3:1 по пенальти) и нижнекамский «Нефтехимик» (0:0, 4:2 по пенальти) соответственно.