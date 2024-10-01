«Факел» обыграл «Рубин» в матче Кубка России, но потерял шансы на выход из группы

«Факел» потерял шансы на выход из группы, до этого матча команда проиграла в четырех встречах подряд. «Рубин» набрал 6 очков в 5 встречах и занимает 3-ю строчку в группе, позволяющую сыграть в плей-офф «пути регионов». Петербургский «Зенит» лидирует в группе D, набрав 10 очков. Второе место занимает тольяттинский «Акрон» (8 очков). «Зенит» и «Акрон» проведут свой матч 2 октября в Санкт-Петербурге.