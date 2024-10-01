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«Факел» обыграл «Рубин» в матче Кубка России, но потерял шансы на выход из группы

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Воронежский «Факел» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

Гол на 19-й минуте матча с пенальти забил Владимир Ильин.

Этот гол стал первым для «Факела» в ворота «Рубина» за 25 лет, последний раз воронежский клуб забивал в ворота казанской команды в августе 1999 года (2:3).

«Факел» потерял шансы на выход из группы, до этого матча команда проиграла в четырех встречах подряд. «Рубин» набрал 6 очков в 5 встречах и занимает 3-ю строчку в группе, позволяющую сыграть в плей-офф «пути регионов». Петербургский «Зенит» лидирует в группе D, набрав 10 очков. Второе место занимает тольяттинский «Акрон» (8 очков). «Зенит» и «Акрон» проведут свой матч 2 октября в Санкт-Петербурге.

В следующем туре Кубка России «Факел» 22 октября примет «Зенит», «Рубин» 23 октября сыграет в гостях с «Акроном».

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
1.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Факел
Владимир Ильин
19′
Составы команд
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
8
Богдан Йочич
24
Никола Чумич
79′
15
Игор Вуячич
46′
27
Алексей Грицаенко
18
Марат Апшацев
69′
96
Никита Васильев
30
Валентин Вада
61′
19
Олег Иванов
77
Даниил Кузнецов
37′
37′
90
Марвин Чуни
99
Дардан Шабанхаджай
46′
20
Джоэль Фамейе
Факел
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
88
Владислав Мастерной
72
Райан Сенхаджи
58′
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
84′
5
Табо Селе
43′
8
Абдула Багамаев
6
Дилан Мертенс
63′
21
Михаил Щетинин
69′
17
Николай Гиоргобиани
63′
98
Илья Васин
77
Лука Багателия
30′
46′
64
Андрей Ивлев
15
Владимир Ильин
86′
96
Кирилл Симонов
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Факел
Кубок России: результаты и календарь