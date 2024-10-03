Футболист «Зенита» Глушенков пройдет обследование по поводу травмы 3 октября

2 октября «Зенит» дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:1 в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Глушенков из-за травмы покинул поле на 74-й минуте, на тот момент у хозяев не было замен, поэтому команда играла вдесятером. Сам Глушенков сообщил «Спорт-экспрессу», что не знает, примет ли участие в следующей игре, но чувствует себя хорошо.
«Я думаю, что если Глушенков покинул поле, то его участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. В четверг предстоит сделать обследование, чтобы определить характер повреждения. Был момент с передачей, когда он в центре поля тянулся, движение нетипичное сделал, получил повреждение. В четверг уже будет какая-то картина. Максиму нужно было набирать форму, много пропустил, понимали, что если у кого-то случится проблема, то нужно будет доигрывать в меньшинстве, но счет позволял», — сказал Семак.
Глушенков попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, несмотря на свой недавний комментарий о том, что не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама. По мнению Глушенкова, куда полезнее перерыв на игры национальных команд провести, тренируясь с бразильскими партнерами по клубу. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что хочет поговорить с Глушенковым.