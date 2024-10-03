Футболист «Зенита» Глушенков пройдет обследование по поводу травмы 3 октября

«Я думаю, что если Глушенков покинул поле, то его участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. В четверг предстоит сделать обследование, чтобы определить характер повреждения. Был момент с передачей, когда он в центре поля тянулся, движение нетипичное сделал, получил повреждение. В четверг уже будет какая-то картина. Максиму нужно было набирать форму, много пропустил, понимали, что если у кого-то случится проблема, то нужно будет доигрывать в меньшинстве, но счет позволял», — сказал Семак.