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Футболист «Зенита» Глушенков пройдет обследование по поводу травмы 3 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в четверг пройдет обследование для определения характера повреждения, его участие в следующем матче маловероятно. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Источник: РИА "Новости"

2 октября «Зенит» дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:1 в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Глушенков из-за травмы покинул поле на 74-й минуте, на тот момент у хозяев не было замен, поэтому команда играла вдесятером. Сам Глушенков сообщил «Спорт-экспрессу», что не знает, примет ли участие в следующей игре, но чувствует себя хорошо.

«Я думаю, что если Глушенков покинул поле, то его участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. В четверг предстоит сделать обследование, чтобы определить характер повреждения. Был момент с передачей, когда он в центре поля тянулся, движение нетипичное сделал, получил повреждение. В четверг уже будет какая-то картина. Максиму нужно было набирать форму, много пропустил, понимали, что если у кого-то случится проблема, то нужно будет доигрывать в меньшинстве, но счет позволял», — сказал Семак.

Глушенков попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, несмотря на свой недавний комментарий о том, что не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама. По мнению Глушенкова, куда полезнее перерыв на игры национальных команд провести, тренируясь с бразильскими партнерами по клубу. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что хочет поговорить с Глушенковым.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь