Кошмар «Торпедо» и новая сенсация «Спартака» из Костромы. Насыщенный день в Кубке России

Черноморский клуб в последнее время очень часто играет вничью — пять раз в шести предыдущих матчах Первой лиги. В Кубке совсем другая история. Три недели назад «Сочи» вынес «Кубань Холдинг» (5:0), а теперь справился на домашнем стадионе с ульяновской «Волгой» (2:0). Хозяева забили по мячу в каждом из таймов и прошли в следующий раунд Кубка России. Казахстанский нападающий Артур Шушеначев огорчил соперника до перерыва, а в концовке отдал голевую передачу на Руслана Барта. Пока в Кубке «Сочи» играет гораздо увереннее, нежели в Первой лиге.