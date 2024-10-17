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«Чайка» победила «Знамя Труда» в матче 1/16 финала Кубка России

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

Источник: ФК "Чайка"

Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным из Москвы. «Чайка» одержала победу со счётом 2:0.

На 15-й минуте забил игрок «Чайки» Андрей Ивашин. На 82-й минуте отличился защитник «Чайки» Данил Пелих.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Чайка
2:0
Первый тайм: 1:0
Знамя Труда
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 5-й раунд
17.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Евгений Калешин
Вячеслав Луговкин
Голы
Чайка
Андрей Ивашин
15′
Данил Пелих
83′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Чайка
Знамя Труда
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