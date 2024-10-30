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«Мне было стыдно, что я руковожу этой командой». Талалаев — о вылете «Балтики» из Кубка

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

Калининградцы проиграли «Уралу» на стадии ⅛ финала Пути регионов со счётом 0:1 и покинули турнир.

«Что не получалось? Всё, вообще. Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришёл. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 6-й раунд
29.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Евгений Аверьянов
Голы
Урал
Мингиян Бевеев
48′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
3
Илья Калачев
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
62′
21
Иван Зазвонкин
90+2′
22
Николай Титков
7
Кирилл Маляров
58′
25
Никита Бозов
13
Денис Терентьев
58′
57
Дмитрий Бегун
59
Тигран Аванесян
67′
6
Олег Исаенко
9
Илья Стефанович
46′
14
Хызыр Аппаев
10
Алекс Фернандес
67′
96
Амир Мохаммад
Урал
86
Иван Кузнецов
24
Егор Филипенко
46
Артем Мамин
4
Артур Юсупов
27
Иван Чудин
44
Владислав Малькевич
45′
75
Фаниль Сунгатулин
42
Егор Мосин
46′
11
Алексей Ионов
43
Тимофей Маргасов
86′
14
Юрий Железнов
18
Никита Морозов
81′
15
Илья Ишков
10
Эрик Бикфалви
46′
22
Мингиян Бевеев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Балтика
Урал