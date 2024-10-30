«Мне было стыдно, что я руковожу этой командой». Талалаев — о вылете «Балтики» из Кубка

«Что не получалось? Всё, вообще. Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришёл. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», — сказал Талалаев на пресс-конференции.