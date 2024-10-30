Ярославский «Шинник» обыграл «Чайку» в матче Кубка России

Основное время встречи, которая прошла в среду в Ярославле, завершилась со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Шинника» — 4:2. Вратарь хозяев Тимофей Митров отразил два удара в серии.
«Шинник» пробился в первый этап ¼ финала пути регионов Кубка России, где также выступят команды, занявшие третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа пути РПЛ. Соперником ярославского клуба может стать «Краснодар», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» или тольяттинский «Акрон».