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Ярославский «Шинник» обыграл «Чайку» в матче Кубка России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ярославский «Шинник» обыграл «Чайку» из Песчанокопского (Ростовская область) в матче шестого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи, которая прошла в среду в Ярославле, завершилась со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Шинника» — 4:2. Вратарь хозяев Тимофей Митров отразил два удара в серии.

«Шинник» пробился в первый этап ¼ финала пути регионов Кубка России, где также выступят команды, занявшие третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа пути РПЛ. Соперником ярославского клуба может стать «Краснодар», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» или тольяттинский «Акрон».

Шинник
0:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 6-й раунд
30.10.2024, 17:45 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Дмитрий Черышев
Евгений Калешин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шинник
Чайка
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