Ярославский «Шинник» обыграл «Чайку» в матче Кубка России

«Шинник» пробился в первый этап ¼ финала пути регионов Кубка России, где также выступят команды, занявшие третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа пути РПЛ. Соперником ярославского клуба может стать «Краснодар», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» или тольяттинский «Акрон».