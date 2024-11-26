Матч года в Кубке России! Худшая команда Первой лиги отыграла три гола у «Краснодара»

При счёте 0:0 как раз благодаря рискованной передаче своего голкипера между линий «Тюмень» организовала острейший контрвыпад, но уругваец Гонсалес в последнюю секунду выбил мяч из-под ноги соперника. И тут же аутсайдер Первой лиги создал настоящий голевой момент, когда воспитанник «Краснодара» Сухорученко едва не забил ударом низом под штангу. Мусаеву точно не нравилось то, что он видел на поле. Однако в середине первого тайма тюменцы сами себе привезли гол. Тот же Сухорученко сделал неудобный для приёма пас Шавлохову, центрбек ошибся под давлением Мозеса Кобнана, и нигериец покатил мяч на пустые ворота Козлову. Крицюк даже не прыгнул — всё понял.