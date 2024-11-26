ЦСКА — «Рубин». Стартовые составы на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Круговой, Мухин, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта, Шуманский, Гуарирапа.
«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.
Запасные: Корец, Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Кабутов, Рожков, Ломовицкий, Иву, Иванов, Апшацев, Чумич, Даку.
Матч ЦСКА — «Рубин» состоится 26 ноября. Начало — в 20:30 мск.